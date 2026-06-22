ガールズグループApink出身のホン・ユギョンが、第1子の性別を明かした。ホン・ユギョンは6月22日、自身のSNSに「タンダン（胎名）の性別は男の子でした。たくさんの方が女の子だと予想してくださいましたが、私は男の子ママになります」と綴り、ジェンダーリビールパーティーの動画を公開した。【写真】ホン・ユギョン、夫と2ショット！公開された動画には、夫が「Boy or Girl」と書かれた風船を割る様子が収められていた。風船が