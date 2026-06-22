雨の日のデートはおっくうになるという男性も多いでしょうが、雨であることを逆手にとったデートプランを提案すれば、男性たちの重い腰も上がるのではないでしょうか。そこで今回は20代 、30代の独身男性からの意見を参考に「ジメジメした雨の日でも男性が『すごく楽しそう！』と感じるデート９パターン」ご紹介します。【１】空いていることを見越して雨具完全装備で遊園地「普段なら90分待ちの乗り物が30分待ちとかで乗れそうだ