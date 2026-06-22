【VR-747 “テムジン タイプa8 白虹騎士団”】 10月1日ごろ 発売予定 価格：5,280円 ハセガワは、プラモデル「VR-747 “テムジン タイプa8 白虹騎士団”」を10月1日ごろに発売する。価格は5,280円。 本商品は「電脳戦機バーチャロン30周年記念」特別再生産商品で、「電脳戦機バーチャロン マーズ」より「テムジン タイプa8 白虹騎士団」を1/100スケー