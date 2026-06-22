お笑いコンビ「ドンデコルテ」（小橋共作、渡辺銀次）が２２日、都内で「Ｍ―１グランプリ２０２６開催会見」に出席した。前回準優勝とあって小橋は「めちゃめちゃお金、持ってますね。（伊のハイブランド）ヴェルサーチでみんなを威嚇していく」とドヤ顔。先輩の「麒麟」川島明からも調子に乗っていると言われたが「全身ベルサーチも木更津のアウトレット（でそろえた）」と明かした。渡辺もＴＢＳラジオ「川島明のねごと」