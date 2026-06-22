BE:FIRST「Missing」ティザーサムネイル ６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5th Anniversary Project 第2弾シングル（7月1日発売）、表題曲「Missing」が6月29日に先行配信されることが決定した。【動画】BE:FIRST「Missing」ティザー映像先月開催した自身初のスタジアムライブにて2日間で約10万人の動員を記録し、今月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST