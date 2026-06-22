にしたんクリニックやイモトのＷｉＦｉなどを運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が２１日、文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）にゲスト出演した。西村社長は生活保護を受ける家庭で育ち、家計を支えるため中学生の時には朝刊・夕刊２種類の新聞を配達した。「二度寝して、夕刊に備えましたが、夕刊は友達とバッタリ会うことがあったので、恥ずかしかったです」と懐かしそうに語る。大学