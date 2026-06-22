韓国発の人気カラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」から、セブン‐イレブン限定ライン“from 2aN（フロム トゥーエーエヌ）”の第二弾アイテムが登場します。2026年6月27日（土）より順次発売される今回のラインナップは、持ち運びしやすいミニサイズとトレンド感のあるカラー展開が魅力。毎日のメイクをもっと気軽に楽しみたい方にぴったりのアイテムが揃っています。 ミニ