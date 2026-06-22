ドジャースの人気リポーターワトソンさんが現地時間21日の父の日に、父親との2ショット写真を自身のInstagramに投稿しました。「happy Father's Day,dad!!!」とグラウンドをバックに2ショットをあげたワトソンさん。全身青のワンピースを着たワトソンさんは、ドジャースの帽子にドジャースのロゴ付シャツを着た父親と笑顔を浮かべています。父親とワトソンさんは昨年日本で行われた開幕戦でも共に東京を満喫。特にワトソンさんが雪