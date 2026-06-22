阪神は22日、ファーム本拠地のSGL尼崎で開催する7月18日のファーム・リーグのオリックス戦に俳優の松谷鷹也（32）が来場することを発表した。当日は球場外周でのトークショーやファーストピッチセレモニーにも参加する。松谷は23年7月に脳腫瘍で亡くなった元阪神・横田慎太郎さん（享年28）の壮絶な生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」で横田さん役として、母・まなみさん役の鈴木京香とダブル主演。昨年11月28日に公開と