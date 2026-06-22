お笑いコンビ・ドンデコルテが２２日、都内で行われた「Ｍ−１グランプリ２０２６」の開催発表会見にたくろう、エバース、豪快キャプテンらと出席。今大会の出場について渡辺銀次は「出ます！」と堂々宣言した。２人は昨年準Ｖと、優勝したたくろうとともに見事に大ブレイク。渡辺は「人生変わりましたねー」としみじみ語り、小橋共作は「もうめちゃくちゃお金持ってますねー」と包み隠さず激変ぶりを口にした。渡辺は「Ｒ−