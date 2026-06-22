火葬場の大部分を民間企業が担っている、東京23区の火葬料金が高騰している問題が、新たな局面を迎えています。東京都の小池百合子知事は、6月9日に開会された東京都議会定例会の所信表明で、「民間火葬場は利益追求の手段として資本取引の対象となり得る」との認識を示し、「事業の公共性を高め、将来にわたり永続的に提供される体制整備を目指す」と述べました。この中で、「事業の公共性を高め」という発言について、都議会の一