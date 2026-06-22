2023年に放送され、大きな話題を呼んだ堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』。7月26日から第2シーズンの放送が始まるのを前に、第1シーズンの各話を振り返ります。【写真】田鎖ブラザーズの〈もっちゃん〉も出演『VIVANT』第1シーズンは無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。また6月27日からは地上波でも第1シーズンが一挙再放送される予定です。第2シーズンの放送に合わせ、出演者のトークショーやファンミ