カローラシリーズ生誕60周年記念仕様に変化！ 特別仕様車「ACTIVE SPORT」トヨタは2026年5月12日、10月にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念して、「カローラ」および「カローラ ツーリング」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートして発売しました。どのようなモデルなのでしょうか。1966年に誕生して以来、多くのユーザーから愛されてきた乗用車 カローラシリ