高級ミニバンの迫力と快適性を最も「手の届きやすい価格」でトヨタの高級ミニバン「ヴェルファイア」は、2023年6月のフルモデルチェンジから約3年を経て、2026年6月3日に一部改良を実施しました。そんなヴェルファイアのなかでも、最廉価モデルについて深堀りしていきます。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタ「最新ヴェルファイア」の“最安モデル”です！ 画像で見る（30枚以上）ヴェルファイアは、上品さと洗