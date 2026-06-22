私はリエカ。引き立て役だったミドリ抜きのランチは、想像とはかけ離れた惨状でした。サキの無神経な自慢話は止まらず、新作の服を貶されてイライラは最高潮。いつも会話のクッションになり、私を女王に仕立て上げていたミドリがいかに重要だったかを、皮肉にもミドリの不在によって痛感したのでした。このテーブルには醜い空気しか流れていません。私が輝くための「観客」がいない……「今すぐここに来て私の機嫌を取りなさいよ」