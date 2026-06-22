「スターバックス」は、6月24日（水）から、日本上陸30周年を記念して、「日本を旅するように楽しめる」コレクションを全国の店舗で発売する。【写真】地元はどんなデザイン？“47都道府県グッズ”一覧■都道府県を巡って楽しむ今回登場する「日本を旅するように楽しめる」コレクションは、“STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう”がコンセプトのアイテムをそろえ、ビバレッジとともに、その