林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。先週の国内女子ツアー「ニチレイレディス」では「急遽、あやたんのキャディしてきました」と報告。プロ入り同期で2歳年下の木下彩のキャディを務めたことを投稿した。【写真】激レア！ 林菜乃子が人生初のツアーキャディに挑戦（全6枚）ツアーでキャディを務めたのは初めてだったが「勉強になることばっかりでした」と振り返った。「シーズン中ではあるし、自分のゴルフは？ 練習は？ と思