元メジャーリーガーの松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。今年もPGAシニアツアーに特別選手として参加するなどゴルフの腕前には定評があったが、ついにベストスコアを更新し「68」でラウンドしたことを嬉しそうに投稿した。【写真】会心のスコアカード、燦然と輝くパー4でのイーグル！「ゴルフを18歳で始めて27年」という松坂。これまでにはバンカーイップスになったり、シャンクが半年ほど止まらなくなったりなど、苦労した時