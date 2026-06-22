＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞勝みなみが5バーディ・ボギーなしの「67」をマークし、トータル13アンダー・7位タイでフィニッシュした。今季4度目のトップ10入りを果たし、来週の海外メジャー「KPMG全米女子プロ」（ヘイゼルティン・ナショナルGC/ミネソタ州）に向けて弾みをつけた。【写真】トップで背中が見える！勝みなみの“インから下ろす”スイングシ