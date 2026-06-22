＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞終盤の17番パー4。左バンカーからのリカバリーショットが直接決まり、単独首位に浮上した。すでにホールアウトしていた山下美夢有を1打リードし迎えたのは、4日間を通じて最も易しかった最終18番パー5。最終日も平均ストローク『4.341』だったチャンスホールが、ロティ・ウォード（イングランド）にとって“悲劇の舞台”になっ