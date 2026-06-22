お笑いコンビ・ドンデコルテが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。昨年の準優勝から一躍注目を集めている2人だが“賞レース”全部出る宣言で会場を沸かせた。【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう渡辺銀次は「来年（の会見）も我々みたいな無名の人間が出てくるのかなと思うと、最悪です」と笑わせつつ、ピン芸人ナンバーワンを決める『R-1グランプリ』ファイナ