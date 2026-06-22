新潟市で50代の母親の首を絞めるなどして殺害しようとした疑いで17歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市中央区に住む17歳の男子高校生です。 男子高校生は6月21日午後3時ごろ、新潟市中央区の建物内で50代の母親の首を両手で絞めたほか、顔面を殴るなどして殺害しようとした疑いが持たれています。 母親は軽傷で病院には搬送されていないということです。 調べに対し、男子