低気圧などの影響で新潟県内は6月22日朝にかけ大雨となったところがあり、引き続き、土砂災害や強風などに注意が必要です。 低気圧に向かい暖かく湿った空気が流れ込み22日朝にかけ、ところにより大雨となった県内。 20日午後の降り始めから22日朝までに降った雨の量は関川村下関で140．5ミリ、新発田市赤谷で113ミリなどとなりました。 23日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで下越で60ミリ、上中越で30ミリなどと予想