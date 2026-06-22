お笑いコンビ・たくろうが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。昨年の王者から激動の半年を語った。【写真】『M-1グランプリ2026』に出場する豪華メンバー赤木裕が「人生変わって。東京にも出てきましたし。会えるはずない人といっぱい会えたり…」としみじみ。きむらバンドが「ネタのおかげというか、CMもたくさん。WEBとかも入れたら10ぐらい。ネタでいただいた企業さん