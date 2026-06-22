俳優の安達祐実さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。かわいらしさと大人っぽさを兼ね備えた最新のソロショットを公開し、ファンから注目を集めています。【写真を見る】【 安達祐実 】やさしい笑顔の最新ショットを公開「ほどよく息抜きしながら」の前向きな姿勢にファン共感投稿には「ほどよく息抜きしながら 一生懸命がんばる」という、多忙な日々の中でも自然体を大切にする安達さんらしい前向きなメッセージが添え