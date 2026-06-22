“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見が22日、都内で行われた。【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろ