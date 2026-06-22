高市総理は22日、衆議院予算委員会に出席し、超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税の減税について、「実行されてから2年後には元に戻す」と明言しました。国民民主党田中健 衆院議員「一度下げた税を2年後には戻すという、なかなかこれ大変だと思います。例えば、景気が悪くなっても、物価高が続いてもですね、国民生活が厳しいままでも、この2年という、あくまでもつなぎであるというふうに、総理は明確にですね、