陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイ陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機V22オスプレイ3機が22日午前10時半ごろから、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）に相次いで飛来した。政府関係者が明らかにした。米海兵隊との大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環で、沖縄の米軍基地を使用するのは初めて。25日に沖縄県・宮古島に初めて展開する計画だ。陸自オスプレイは普天間で燃料補給などを行った後、25日