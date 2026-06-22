「M−1グランプリ2026」の開催会見が22日、都内で行われた。開催概要が発表され、エントリーはこの日から8月31日まで。昨年は史上最多1万1521組がエントリーした。1〜3回戦、準々決勝、準決勝、12月実施予定の決勝まで続く長丁場となっている。1回戦は8月1日〜10月3日に実施予定で、新たに熊本、長野会場が追加され、全国12地区で開催される。2回戦は10月上旬、3回戦は10〜11月に開催予定。準々決勝、準決勝は11月以降の開催を予定