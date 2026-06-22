「M−1グランプリ2026」の開催会見が22日、都内で行われた。昨年王者のたくろうも参加。昨年は赤木裕（34）がボケで、次々と企業名を出すネタを披露した。きむらバンド（36）は「昨年、名前を出しただいたいの企業さんから、CMがきまして」といい、名前を出した企業、WEB限定公開を含め、およそ10社ほどからのCMのオファーがあったという。司会の川島明から「夢があるな！まだオファーがきていないのは？」と問われると、赤木が