３０年の節目を記念し、詩集を刊行した居原田さん３０年にわたり横浜市内で障害者に書道を教えてきた居原田礼子さん（７２）＝同市栄区＝が３冊目の詩集を自費出版した。自身が創作した８０編ほどの詩と、それを生徒らが揮毫（きごう）した書を収録。生徒と二人三脚で歩んだ日々を、悲喜を交えて振り返る一冊に仕上げた。居原田さんは港南区と栄区で書の指導に当たってきた。生徒は小学生から５０代までと幅広く、中には教室発