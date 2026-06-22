岡田結実が、高校時代に目撃した忘れられない光景を振り返った。母親との外出前、夕空でひときわ明るく輝いていた光。その直後に起きた出来事に、「UFOだったのかなと思って……」と当時の心境を明かした。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○岡田結実が高校時代に体験した不思議な出来事ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7が16日に配信。「宇宙人・UFOの真相SP