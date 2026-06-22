● キングセイコーの象徴的シリーズ「VANAC（バナック）」が、2026年にふたたび大きな存在感を示す。レギュラーモデルとして3本の新作が登場し、さらに創業145周年を記念した限定モデル「HKF004J」も加わることで、ラインナップは一段と厚みを増した。1970年代のオリジナルVANACが持っていた大胆な造形と光の演出を、現代の技術で再解釈したこれらのモデルは、クラシックとモダンが交差する独自の魅力を放つ。以下では、それぞれの