【その他の画像・動画等を元記事で観る】Hana Hopeの新曲「Hearts Glow」が7月クールのTVアニメ『さよならララ』のEDテーマに決定、7月22日に先行配信、８月５日にシングルとしてリリースされる事が発表された。『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として