【梅雨前線活発化】九州 警報級大雨のおそれ 九州地方は、２３日（火）から２５日（木）にかけて「梅雨前線」や「低気圧」の影響で、警報級の大雨となるおそれがあります。 予想天気図 九州付近に停滞する梅雨前線に向かって、台風７号から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？ 雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ