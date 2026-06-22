【モデルプレス＝2026/06/22】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。父親と並んだ幼少期のショットを公開した。【写真】1児の母・35歳日テレ美人アナ「笑顔が今と変わらない」父親との幼少期ショット◆郡司恭子アナ、父親との幼少期ショット公開郡司アナは「happy father’s day！！」とコメント。襟やボタンが黒のグレーのジャケットを着用し、黒い帽子をかぶっている幼少期の自身と