長野市の小学校では22日、五輪メダリストによる特別授業が行われました。綿内小学校で授業を行ったのは、ソフトボール元日本代表の投手で、アテネ五輪で銅メダル、北京五輪で金メダルを獲得した坂井寛子さんです。アスリートやパラアスリートが全国の学校で体育の授業を行う、スポーツ庁のプロジェクト「アスリーチ」の一環で行われ、4年生43人が参加しました。坂井さんは自身の体験を通して、自分