162.28エンベロープ1%上限（10日間） 161.56現値 161.53ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.70一目均衡表・転換線 160.6710日移動平均 160.18一目均衡表・基準線 160.1521日移動平均 159.07エンベロープ1%下限（10日間） 158.76ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.30100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.47一目均衡表・雲（下限） 156.1