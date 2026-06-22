県内で今年、5月末までに確認された電話でお金詐欺の被害額は、17億1900万円余りとなり、去年の同じ時期と比べて5億円余り増えています。県警によりますと、今年に入って5月末までに県内で確認された電話でお金詐欺の被害は197件で、被害額は17億1907万円に上っています。去年の同じ時期より被害件数は28件、被害額は5億円余り増えています。このうち、ニセ警察をかたる詐欺の被害は、1件あたりの被害額が1222万円と、去年の倍近く