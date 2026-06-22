Ｊ１清水エスパルスは２２日、ＦＷ郡司璃来（２０）が、Ｊ３レノファ山口に期限付き移籍することを正式発表した。郡司はクラブを通じて以下のようにコメントした。「清水エスパルスのファンサポーターの皆さま。このたび、育成型期限付き移籍することになりました。この移籍を自分の成長につなげられるように全力で頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします」郡司はドリブルと得点力を武器にする高卒３年目