お笑いコンビ「たくろう」（赤木裕、きむらバンド）が２２日、都内で「Ｍ―１グランプリ２０２６開催会見」に出席した。２人は２５年王者。ＭＣを務めた「麒麟」川島明から「今、大忙しの」と紹介されると、赤木は「まるっきり人生が変わって、東京にも出てきましたし、会えるはずのない人に会えたり」と喜びを口にした。決勝の最終決戦ネタ「ビバリーヒルズに憧れる人」では「ＧｏｏｇｌｅでＡＩを開発しているジェームズ」