吉岡里帆が主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』（2027年1月スタート）の新たな出演者、脚本家などが発表された。【写真】豪華共演陣を紹介！同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性たちの間に嫉妬や憎悪、疑心暗鬼が生まれ、やがて人生そのものが小説に支配されていく姿を描く。脚本は『燕は戻ってこない』を手掛けた長田育