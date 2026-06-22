J2今治の若き右サイドバック、20歳のDF梅木怜を巡り、J1の複数クラブで激しい争奪戦が勃発していることが22日までに分かった。高校サッカーの名門・帝京高校出身の梅木は、24年に当時J3だった今治に入団。昇格が懸かった終盤ではプロ1年目にもかかわらず大きな役割を果たしてチームのJ2昇格に貢献すると、2年目の25年は定位置を確保。背番号2に変更して臨んだJ2・J3百年構想リーグでは15試合3得点と安定したプレーでさらに評価