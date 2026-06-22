女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が23日、第62話が放送される。りん（見上）と直美（上坂）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。そしていよいよりんたちの初めての給料