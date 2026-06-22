週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（７万１２５０円０６銭）に比べて１５００円超上昇し、取引時間中の最高値を更新した。取引時間中の最高値更新は６営業日連続で、７万２０００円台をつけるのは初めて。７万２８００円台で推移している。政府による「戦略１７分野」への総額３７０兆円超規模の官民投資の内容が判明し、投資拡大が見込まれるＡＩ（人工知能）や半導体関連株が買われ