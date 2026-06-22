見取り図の盛山晋太郎が２１日、Ｘを更新。相方のリリーとともに、ワールドカップのチュニジア戦を観戦しに弾丸メキシコへ。現地で会った大物ＭＣとの写真もアップした。盛山は「ヒデさん〜メキシコ編〜とバッタリ！！」と記して、モンテレイのスタジアムでの写真をアップ。そこには相方のリリーとともに中山秀征の姿があった。インスタグラムでも写真をアップし「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届け