【第176話】 6月22日公開 第176話「一暮」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月22日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第176話「一暮」をヤンマガWebにて無料公開した。 今回は、27歳になり、だんだんと親との同居が負担になってきた菅が、ついに一人暮らしを決意する。引っ越し当日、新居に宮本と大槻が訪ねてくる。 そこにさらに母