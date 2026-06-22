【第99話】 6月20日 公開 第99話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月20日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第99話「探り探られ」をヤンマガWebにて公開した。 第99話では、合宿と称し、週末はリリィと付きっきりで過ごす。爛れた生活にならないよう、気を付ける2人だったが……。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ