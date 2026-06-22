フリューが反発している。この日、カプセルトイ市場へ参入し、１２月に第１弾を発売すると発表したことが好感されている。「世界観ビジネス」で培ったＩＰ獲得力や商品開発力を活用し事業拡大を図る方針で、同事業におけるプライズ（クレーンゲーム景品）やホビー物販、オリジナルくじに次ぐ新たな柱の創出を目指すとしている。 出所：MINKABU PRESS