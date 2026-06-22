ＥＮＥＣＨＡＮＧＥは後場急騰している。きょう正午ごろ、取得総数４００万株（３月末時点の自己株式を除く発行済み株式総数の９．３％）、取得総額１０億円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は８月１０日から来年６月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、企業価値の向上を図る。 出所：MINK